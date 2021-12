Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Nach einem Unfall in der Innenstadt von Höxter am Mittwoch, 15. Dezember, sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer und Zeugen.

Gegen 17:10 Uhr fuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer von der Weserbrücke aus auf der Weserstraße Richtung Innenstadt. Vor ihm fuhren zwei Kinder ebenfalls auf ihren Rädern. Zeitgleich bog von der Uferstraße ein schwarzer VW Polo nach links in die Weserstraße in Richtung Innenstadt ab. Nach dem Abbiegen fuhr der Polo an dem erwachsenen Radfahrer vorbei. Der rechte Seitenspiegel des Fahrzeugs berührte den linken Oberarm und verletzte den Radfahrer leicht. Zu einer Berührung mit den beiden vorausfahrenden Kindern ist es nicht gekommen. Der VW Polo-Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Polo, der von einem Mann gefahren wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Frau. Beide Personen sollen ungefähr zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell