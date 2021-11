Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bedrohung auf Parkplatz - Täter flüchtet in weißem Kastenwagen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Nordsteimke, Hehlinger Straße 27.11.2021, 16.15 Uhr - 16.25 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zwischen 16.15 Uhr und 16.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hehlinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Kunden. Die Beiden männlichen Besucher des Marktes gerieten zunächst in dem Kassenbereich des Lebensmitteldiscounter verbal aneinander und beschlossen ihre Auseinandersetzung vor dem Markt weiter fortzusetzen.

As die beiden Kontrahenten sich kurz darauf auf dem Parkplatz wieder begegneten kam es zunächst zu verbalen Provokationen. Plötzlich zog einer der Beteiligten einen gefährlichen Gegenstand aus der Tasche und bedrohte seinen Kontrahenten.

Danach stieg er in einen weißen Kastenwagen, der von einer weiblichen Person gesteuert wurde und flüchtete mit hohem Tempo entgegengesetzt der dort geltenden Einbahnstraßenregelung in Richtung der Landesstraße L322.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und Hinweise zu dem weißen Kastenwagen. Möglicherweise ist das Fahrzeug anderen Besuchern des Marktes aufgefallen ist und sie sich ggf auch das Kennzeichen notiert haben. Zuständig ist die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

