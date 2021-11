Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Unbekannte erbeuten Schmuck

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Burgstraße

26.11.2021, 16.00 Uhr - 28.11.2021, 10.00 Uhr

Die Abwesenheit der Hausbesitzer über das Wochenende nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Burgstraß0e einzubrechen. Dabei erbeuteten sie Schmuck in noch zu bezifferndem Wert.

Die Hausbesitzer hatten am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr das Haus verlassen und waren am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr zurückgekehrt. In dieser Zeit hatten Unbekannte sich an die rückwärtige Gebäudeseite begeben und gewaltsam ein Fenster geöffnet, durch welches sie ins Innere des Einfamilienhauses gelangten. Danach betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten die darin befindlichen Schränke und Schubladen nach sich lohnender Beute. Nachdem sie diversen Schmuck erbeutet hatten verließen sie wieder den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Burgplatz, Telefon 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell