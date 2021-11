Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Flechtorf - Einbruch in Werkzeughandel - Diebe stehlen Tresor

Wolfsburg (ots)

38165 Lehre, OT Flechtorf, Zum Bauernholz 26.11.2021, 23.30 Uhr bis 27.11.2021, 07.30 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in einen Werkzeughandel im Ortsteil Flechtorf ein.

Die Täter gelangten zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr in die Geschäftsräume des in der Straße Zum Bauernholz gelegenen Objekts.

Hier konnten sie einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor auf einen in den Räumlichkeiten stehenden Hubwagen laden und diesen anschließend aus dem Geschäft transportieren. Vermutlich wurde der Tresor anschließend in ein Fahrzeug geladen und damit vom Tatort verbracht. Er konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch einen Zeugen in einem in der Nähe befindlichen Waldstück aufgefunden werden.

Den Tätern war es gelungen den Tresor zu öffnen und anschließend den Inhalt zu entwenden.

Da die gesamte Tat und insbesondere der Abtransport und das Öffnen des Tresors entsprechende auffällige Geräusche produziert und eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Polizei, dass möglicherweise Anwohner auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sein könnten.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Dienststelle in der Heßlinger Straße in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-4646215 zu melden.

Zur Höhe des Schadens können zum jetzigen Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell