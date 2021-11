POL-ME: Pedelec-Dieb fährt mit gestohlenem Rad auf Diebestour - Ratingen - 2111114

Polizei Mettmann

Mettmann

Diese Diebestour hatte sich ein 46-jähriger Ratinger wohl anders vorgestellt: Er entwendete am Freitag (19. November 2021) gegen 16.30 Uhr ein hochwertiges Pedelec, das vor einem Geschäft auf dem Europaring in Ratingen abgestellt worden war. Womit er wohl nicht rechnete: Er wurde vorab beim Auskundschaften der Örtlichkeit von zwei Frauen beobachtet. Einer der beiden Frauen gehörte das Pedelec, welches ihr im Rahmen der Ermittlungen von den eigensetzten Polizeibeamten zurückgegeben werden konnte.

Das war geschehen:

Eine 45-jährige Ratingerin hielt sich gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft am Europaring auf. Ihr Pedelec hatte sie vor dem Geschäft abgeschlossen. Kurz vor 16.30 Uhr beobachtete sie gemeinsam einer Mitarbeiterin des Geschäftes einen Mann, der mit seinem blauen Fahrrad vor dem Geschäft hin und her fuhr. Kurze Zeit später bemerkten sie, dass das Pedelec der 45-Jährigen entwendet worden war. Stattdessen stand das blaue Fahrrad des zuvor gesichteten Mannes vor dem Geschäft.

Die beiden Frauen informierten die Polizei, die den bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getretenen Mann dank der guten Zeugenhinweise schnell ermitteln konnte. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann an seiner Wohnadresse an. Der 46-Jährige gab sofort zu, dass er das Pedelec entwendet hatte und nannte den Beamten auch den Ort, an den er es gebracht hatte. Die Polizeibeamten stellten das Pedelec sicher und übergaben es seiner rechtmäßigen Eigentümerin.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass er auch das blaue Fahrrad der Marke Rixe Roadbiker 600, welches der 46-Jährige nach dem Pedelec-Diebstahl vor dem Geschäft abgestellt hatte, gestohlen hatte. Dieses Fahrrad wurde sichergestellt und asserviert. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet.

Die Polizei in Ratingen fragt: Wem gehört das blaue Rad der Marke Roadbiker? Angaben zum Eigentümer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 entgegen.

