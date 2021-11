Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter brechen drei Fahrzeuge auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße, VW-Parkplatz 25.11.2021, 21.45 Uhr bis 26.11.2021, 05.45 Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen schlugen unbekannte Täter auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße hinter einer Gaststätte bei drei geparkten Fahrzeugen die Scheiben ein und entwendeten verschiedenen Gegenstände.

Die Besitzer eines Golf, Alfa und Mazda parkten ihre Pkw am Donnerstagabend auf dem Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Als sie am Freitagmorgen von der Arbeit kamen, bemerkten sie, dass eine Fensterscheibe des jeweiligen Fahrzeugs eingeschlagen worden war. Aus dem Golf wurde ein Elektromotor entwendet. Bei dem Mazda hatten die Diebe es auf das Navigationsgerät abgesehen.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz gesehen haben. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell