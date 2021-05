Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahren unter Drogeneinfluss

Olpe (ots)

Am Freitag um 22:40 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads in der Kortemickestr. in Olpe angehalten und überprüft. Nach einem positiven Drogenvortest wurde ihm in der Polizeiwache Olpe eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

