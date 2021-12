Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Räubern

Höxter (ots)

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Höxter fahndet die Polizei mit Fotos nach zwei unbekannten Männern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, 27. August, gegen 00:25 Uhr, überfielen zwei unbekannte Männer eine Spielhalle an der Westerbachstraße. Mit einem Messer in der Hand forderten die Täter Bargeld von der Spielhallenaufsicht. Da sich die Kasse nicht öffnen ließ, flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Nach den Tätern wird nun mit Fotos einer Überwachungskamera gefahndet. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur und ist ungefähr 190 cm groß. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzenpullover, der auf den Bildern der Öffentlichkeitsfahndung teilweise in heller Farbe zu sehen ist, einer schwarze Jogginghose und Turnschuhen mit dunkler Sohle. Der zweite Täter ist ungefähr 185 cm groß. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "Nike" im Brustbereich und einer blauen Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen und weißem Schriftzug auf schwarzem Stoff im Unterschenkelbereich am linken Hosenbein bekleidet. Weiterhin trug er weiße Turnschuhe.

Nun bitten die Ermittler der Polizei um Hinweise von Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu den beiden Räubern machen? Die Kriminalpolizei Höxter nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung befinden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/71163

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell