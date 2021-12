Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kellerbrand in einem Wohnhaus

Borgentreich (ots)

Zu einem Brand in dem Keller eines Wohnhauses in Borgentreich-Manrode kam es am Dienstag, 14. Dezember. Gegen 17.25 Uhr wurde starker Rauch bemerkt, der aus einem Kellerraum drang.

Die vierköpfige Familie verließ daraufhin das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Manrode, Bühne, Muddenhagen, Borgholz und Borgentreich waren mit rund 150 Leuten im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen.

Ein 45-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant medizinisch versorgt, die weitere Familie blieb unverletzt.

Brandursache ist nach erster Einschätzung vermutlich ein technischer Defekt an einem Gerät im Keller. Das Wohnhaus ist durch die starke Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar, der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 70.000 Euro. /nig

