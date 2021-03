Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 in Richtung Bremen mit Vollsperrung

Dortmund (ots)

Auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen ist es vorhin (23.3.) auf Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/ Unna gegen 16.19 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Derzeit ist die Richtungsfahrbahn voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen ist aus noch ungeklärter Ursache ein Sprinter in einen Sattelauflieger geprallt. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich nach jetzigem Stand eine Person im Sprinter schwer. Eine Person in dem Sattelzug leicht.

Für die schwer verletzte Person landete auch ein Rettungshubschrauber. Um seine Landung zu unterstützen, sperrte die Polizei für wenige Minuten an dieser Stelle auch die Richtungfahrbahn nach Dortmund voll. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an - die Vollsperrung in Richtung Bremen besteht weiterhin. Wir berichten in einer Pressemeldung nach.

