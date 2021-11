Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrerin kommt auf Glatteis - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 20.11.2021, ist eine junge Autofahrerin auf der L 159 im Steinatal auf Glatteis gekommen und verunglückt. Die 21-jährige erlitt leichte Verletzungen. Gegen 08:15 Uhr war sie bei der Abzweigung nach Bettmaringen auf ein glattes Straßenstück geraten und hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto schleuderte gegen eine Felswand. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell