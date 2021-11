POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Polizeipräsidium Freiburg

Herbolzheim: Auto gestreift und weitergefahren

Am Samstagabend, gegen 20.38 Uhr, kam es auf der L 106, zwischen Kenzingen und Wagenstadt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Abbiegen in die Straße "Am Stegacker" überholte ein nachfolgender silberfarbener Skoda Octavia mit vermutlich polnischem Kennzeichen das vor ihm ordnungsgemäß abbiegende Fahrzeug, sowie ein dahinter wartendes weiteres Fahrzeug und touchierte den abbiegenden PKW bei der Vorbeifahrt. Der Octavia geriet zunächst ins Schleudern, beschädigte hier noch einen Leitpfosten und ein Stationierungszeichen und fuhr weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

