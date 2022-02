Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Hülsten - Spiegel krachen aneinander

Reken (ots)

Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge stießen am Dienstag in Reken-Hülsten aneinander, als sich ein Schulbus und ein Lkw auf der K12 gefährlich nahekamen. Der Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Lkw-Fahrer in Richtung Maria-Veen, nachdem er zunächst angehalten hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell