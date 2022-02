Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrzeuge beschädigt

Rhede (ots)

In Rhede ist es zwischen Donnerstag und Freitag zu weiteren Beschädigungen an parkenden Kraftfahrzeugen gekommen. So erzeugten Unbekannte ein Loch in einer Seitenscheibe an einem Firmenwagen. Das Auto hatte auf dem Parkplatz des Hallen- und Freibads am Heideweg gestanden. In der Büssingstraße wies ein Motorroller Schäden auf - dieser hatte zwischen 13.35 Uhr und 15.505 Uhr am Donnerstag vor einer Schule gestanden. Wie berichtet, war es auch an der Oststraße zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

