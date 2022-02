Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Elektromobil gefahren

Borken (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat der Fahrer eines E-Mobils am Donnerstag in Borken leichte Verletzungen erlitten. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Auto gegen 18.30 Uhr die Brinkstraße in Richtung Bocholter Straße. Dabei stieß der Borkener gegen das Elektromobil des 53-Jährigen, der vor ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Der Rekener kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

