Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Defekten Roller entwendet

Bocholt (ots)

Einen Motorroller gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Der schwarze Roller vom Typ Yamaha Aerox hatte vor einem Hauseingang an der Straße In der Ziegelheide gestanden. Das abgeschlossene Fahrzeug befand sich nicht in einem fahrbereiten Zustand - wie die Täter es entfernten, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

