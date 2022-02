Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Anzeichen auf Drogenkonsum bestätigt Test

Ahaus (ots)

Ein Drogentest ist bei einem 40-Jährigen am Donnerstagabend angeschlagen. Polizeibeamte hatten den Autofahrer auf der Stadtlohner Straße in Ahaus-Wüllen angehalten. Der Mann zeigte körperliche Anzeichen, die auf den Konsum berauschender Mittel schließen ließen. Ein Drogentest bestätigte diese Annahme der Beamten. Um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Mitgeführte verbotene Substanzen in geringer Menge stellten die Polizisten sicher.

