Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - "Außenspiegelunfall" im Begegnungsverkehr

Sattelzugfahrer flüchtet

Heiden (ots)

Am Donnerstag stießen zwei Lkws auf der L 600 zwischen Heiden und der der A 31 im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln zusammen. Einer der Unfallbeteiligten, der Fahrer eines 40-Tonner-Sattelzuges, setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn bzw. Reken fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell