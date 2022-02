Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Pkw angefahren

Geschädigter gesucht

Borken-Weseke (ots)

Am Montag, dem 31.01.22, beschädigte eine Autofahrerin gegen 19.20 Uhr auf der Straße Stegge einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Nach Angaben der Autofahrerin habe sie nur eine leichtes Ruckeln festgestellt und diesem keine besondere Bedeutung zugemessen. Erst als ihre Tochter am Mittwoch die Schäden an ihrem Pkw (ca. 2.000 Euro) festgestellt habe, habe sie einen Zusammenhang mit dem Vorfall am Montag hergestellt. Der Unfall wurde im Anschluss bei der Polizei gemeldet, die nun die Geschädigte bzw. den Geschädigten sucht. Angaben zum Fahrzeugtyp oder der Farbe liegen nicht vor. Das Fahrzeug wurde vermutlich am Heck beschädigt. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden.

