Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin verletzt

Autofahrer flüchtet

Rhede (ots)

Am Mittwoch bog ein noch unbekannter Autofahrer gegen 14.40 Uhr von der Südstraße nach rechts auf die Industriestraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Fahrradfahrerin aus Bocholt, die den Radweg der Südstraße in gleicher Richtung befahren hatte und den Einmündungsbereich überqueren wollte. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Beifahrerin in dem Pkw, eine blondhaarige ca. 30 bis 50 Jahre alte Frau, hatte sich umgedreht und die auf der Fahrbahn liegenden 52-Jährige gesehen. Dennoch beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Er bog dabei in die Schillerstraße ab. Der Pkw ist vermutlich dunkelrot und könnte infolge des Unfalls an der Beifahrerseite leicht beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell