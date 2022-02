Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Dieb bedrängt Senior

Stadtlohn (ots)

Als ein 85 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen am Mittwoch gegen 11.00 Uhr auf der Eschstraße abgestellt hatte, kam ein Unbekannter auf ihn zu, öffnete die Fahrertür und sprach unverständliche Worte. Er hatte dabei Münzgeld in seiner Hand. Der Senior trat aber unbeirrt seinen geplanten Weg zu einer Bank an. Nach seiner Rückkehr zum Auto, näherte sich der Mann erneut. Diesmal beugte er sich in das Fahrzeuginnere über den im Wagen sitzenden Fahrer. Schließlich entfernte sich der Unbekannte. Zuhause bemerkte der 85-Jährige das Fehlen eines Briefumschlages. Dieser hatte in einer geöffneten Tasche auf dem Beifahrersitz gelegen, als der Fremde sich verdächtig näherte. Mutmaßlich hatte der Täter Bargeld erbeuten wollen und nicht Papiere, wie nun geschehen. Später meldete sich eine Bankangestellte bei dem Stadtlohner: Die Kontoauszüge waren von einer unbekannten Person im Geldinstitut abgegeben worden. Die Polizei bittet die Finderin oder den Finder der Kontoauszüge sowie mögliche weitere Zeugen Kontakt mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, schütteres Haar, dunkler Teint.

