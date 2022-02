Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Baucontainer scheitert

Heek (ots)

Versucht einen Baucontainer aufzubrechen haben Unbekannte in Heek. In das Innere gelangten die Täter nicht. Zu dem Geschehen am Leuskesweg kam es zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell