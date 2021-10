Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kollision im Kreisverkehr

Achern (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin entstand am Dienstagvormittag ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Dabei übersah vermutlich die 65 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 11:30 Uhr an dem Kreisverkehr in der Kreuzung Martinstraße/Allerheiligenstraße die 75-Jährige Radfahrerin, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der darauffolgenden Kollision zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Das E-Bike wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, an dem PKW sind nach jetzigem Stand keine Schäden entstanden. /sch

