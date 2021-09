Polizei Wuppertal

POL-W: W Aussteigender Autofahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (31.08.2021), gegen 17:15 Uhr, kam es in Wuppertal-Oberbarmen zu einer Unfallflucht. Ein 35-Jähriger stellte seinen Toyota an der Berliner Straße in Fahrtrichtung Elberfeld ab um auszusteigen. Als er sein Fahrzeug bereits verlassen, aber die Tür noch nicht geschlossen hatte, passierte ihn ein Unbekannter mit seinem LKW. Dabei erlitt der 35-Jährige eine leichte Verletzung. An seiner Autotür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der LKW entfernte sich in Richtung Elberfeld, ohne das sich dessen Fahrer um den Unfall kümmerte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

