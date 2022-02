Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgängerin tritt auf Radweg

Zwei Leichtverletzte

Ahaus (ots)

Zufällig vorbeifahrende Sanitäter einer Rettungswagenbesatzung leisteten umgehend Hilfe, nachdem es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Ahaus gekommen war. Eine Fußgängerin war gegen 15.30 Uhr zwischen auf dem Seitenstreifen der Bahnhofstraße parkenden Wagen auf den Radweg getreten, ohne auf eine Radfahrerin zu achten. Diese war aus Richtung Tembrinkstraße kommend in Richtung Wüllener Straße unterwegs. Beide stürzten. Eine weitere medizinische Behandlung war zunächst nicht erforderlich.

