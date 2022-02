Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Betrüger in den letzten Tagen in Bocholt. Auf unterschiedliche Art und Weise hatten die Betrüger versucht, den Angerufenen weiszumachen, der Anruf käme von Microsoft. In einem Fall meldete sich eine Computerstimme und forderte den Angerufenen auf, die Taste 1 zu drücken. Im anderen Fall meldete sich eine Person, der nach Angaben des Angerufenen mit asiatischen Akzent sprach. In beiden Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch. Wäre dem nicht so gewesen, hätten die Täter in den nächsten Schritten vermutlich versucht, einen Fernzugriff auf den Computer zu erlangen, um Transaktionen zum Nachteil des Angerufen durchzuführen. Mit weiteren Betrugsversuchen ist zu rechnen. Weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

