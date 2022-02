Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrzeug gerät in Brand

Rhede (ots)

Während der Fahrt in Brand geraten ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich durch einen Defekt ein Pkw am Mittwoch in Rhede. Der Fahrer war gegen 11.55 Uhr auf der B67 unterwegs. Als sich die Motorleistung verringerte, verließ der 42-Jährige die Bundesstraße an der Abfahrt Rhede. Kurz darauf qualmte es und eine Flamme schlug aus dem Wagen. Der Fahrer hielt an der Brünener Straße an, verließ das Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Deren Kräfte löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell