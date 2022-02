Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Elektrorad gestohlen

Borken (ots)

Aus einer verschlossenen Garage haben Unbekannte in Borken-Marbeck ein Pedelec entwendet. Dazu kam es zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr, auf einem Grundstück an der Straße "An der Ölmühle". Die Täter erbeuteten ein grau lackiertes Elektrorad vom Typ Advanced Tour Pro Wave. Darüber hinaus stahlen sie das Display eines weiteren Pedelecs. Wie die Diebe in die Garage gelangt sind, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

