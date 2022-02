Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Transporter erbeutet

Ahaus (ots)

Einen auffällig beklebten Renault Transporter mit der Typenbezeichnung Master haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Ahaus-Wüllen erbeutet. Den Schlüssel des weißen Fahrzeugs mit gelben Applikationen und schwarzer Firmenaufschrift sowie Ahauser Kennzeichen hatten die Täter aus einem Büro gestohlen. Dazu waren die Einbrecher in den holzverarbeitenden Betrieb an der Fockenstegge gewaltsam eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

