Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerinnen kollidieren

Vreden (ots)

Zunächst hatten sich die Wege zweier Radfahrerinnen nach einem Verkehrsunfall ohne polizeiliche Aufnahme getrennt. Ein Austausch der Telefonnummern reichte den Beteiligten. Am Abend suchte eine 44 Jahre alte Vredenerin einen Arzt und anschließend die Polizei auf. Sie hatte sich entgegen der ersten Annahme doch verletzt. Zu dem Geschehen auf der Süringstraße war es am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr gekommen. Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec gerade an einem geparkten Wagen vorbei, als eine 60 Jahre alte Radfahrerin aus einer Einfahrt kommend ihren Weg kreuzte. Beide stießen zusammen und die 44-Jährige stürzte.

