Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger laufen gegen Auto

Furt nicht benutzt

Stadtlohn (ots)

Eine beleuchtete Fußgängerfurt haben zwei Fußgänger nicht benutzt, als sie am Dienstagabend bei Dunkelheit gegen 17.30 Uhr die Eschstraße überqueren wollten. Zeugen schilderten, dass eine Autofahrerin bereits den Übergang in Richtung Südlohn nahezu passiert hatte, als es zu dem Unfall kam. Die 37 und 17 Jahre alten Stadtlohnerinnen liefen im unbeleuchteten Bereich gegen den von der Klosterstraße auf die Eschstraße einbiegenden Wagen einer 30 Jahre alten Stadtlohnerin. Direkt nach der Kollision seinen mehrere Personen aus dem familiären Umfeld der Fußgängerinnen auf ihr Auto zugestürmt, hätten auf dieses eingeschlagen und laut geschrien, so die 30-Jährige. Ein Außenspiegel ging dabei zu Bruch. Als Polizeibeamte an der Unfallstelle eintrafen, stand eine Vielzahl von Menschen auf der Straße. Eine Behandlung der Verletzten durch den Rettungsdienst und der Transport in ein Krankenhaus wurden dadurch erschwert. Beide Fußgänger konnten das Spital nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt.

