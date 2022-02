Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Kollision mit Folgen

Rhede (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Rhede gekommen ist. Ein 33-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Industriestraße unterwegs. Dabei kollidierte der Münsteraner mit dem von rechts aus der Straße Zur Rampe kommenden Auto eines 50-Jährigen. Der Rhedenser hatte nach links in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen wollen. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der leicht verletzte 33-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

