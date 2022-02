Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Balkontür aufgehebelt

Isselburg (ots)

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher am Dienstag in Isselburg-Werth erbeutet. Die Täter waren auf einen Balkon geklettert und hatten dort die Tür zum Inneren aufgehebelt. Das Geschehen spielte sich zwischen 18.25 Uhr und 19.45 Uhr am Pendeweg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell