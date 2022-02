Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit über drei Promille und Kind im Auto unterwegs

Gronau (ots)

Schlimmeres verhindert haben am Montagnachmittag Zeugen in Gronau. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15.00 Uhr in Gronau unterwegs und hatte bereits mehrfach den Bordstein von linken sowie rechten Straßenseiten touchiert, als eine Autofahrerin und ein Autofahrer den Wagen der Frau blockierten. Bei der Fahrt sei es auch zu einer Gefährdung von Passanten auf einem Fußgängerüberweg gekommen, so die Zeugin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 3,2 Promille schließen ließ. Mit im Wagen befand sich das Kind der Gronauerin. Dieses hatte sich während der Fahrt auf der Buterland-, König-, Stein-, Losser- sowie Scholtenstraße mehrmals gefährlich weit aus einem geöffneten Fenster des Autos gelehnt. Ein Arzt entnahm der 29-Jährigen eine Blutprobe, um den Blutalkoholgehalt exakt bestimmen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle und das zuständige Jugendamt wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Das Kind übergaben Polizisten in die Obhut eines Familienangehörigen. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell