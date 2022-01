Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Abbiegeunfall auf B70

Gronau (ots)

Einen entgegenkommenden Wagen nicht bemerkt und abgebogen ist ein 36 Jahre alter Autofahrer am Montagmorgen in Gronau-Epe. Der Enscheder (NL) war gegen 06.20 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Gronau kommend in Richtung Ahaus-Alstätte unterwegs. Er beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 54 in Richtung Münster abzubiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 46 Jahre alten Ochtrupers zusammen. Dieser verletzte sich leicht. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab er an. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 9.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

