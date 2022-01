Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spielautomaten geknackt und Geld entnommen

Bocholt (ots)

Bargeld in unbekannter Höhe haben Einbrecher in der Nacht zum Montag in Bocholt aus zwei Spielautomaten gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in eine Spielothek an der Ebertstraße eingedrungen - sie hatten sich an den Türen zu schaffen gemacht. Im Inneren brachen die Unbekannten zwei Automaten auf und brachten das Geld daraus an sich. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

