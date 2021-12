Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Eine Frau aus Übach-Palenberg kaufte am Dienstag (14. Dezember) in einem Supermarkt an der Straße Am Wasserturm ein. Als sie gegen 8 Uhr die Einkäufe in ihr Fahrzeug räumte, wurde ihr durch unbekannte Personen die Handtasche entwendet, die sie in den Einkaufswagen gestellt hatte. Darin befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie Ausweispapiere.

Die Polizei rät:

- Legen Sie Ihr Portemonnaie beim Einkauf nicht in den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie Ihr Geld in einer verschlossenen, körpernahen Innentasche ihrer Oberbekleidung. - Lassen Sie ihre Handtasche im Geschäft oder Restaurant niemals aus den Augen. - Nehmen Sie nur das Nötigste mit, keine größeren Geldbeträge. - Bewahren Sie EC-Karte und PIN nie zusammen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell