Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruchsversuch entdeckt

Hückelhoven (ots)

Die Bewohner einer Wohnung an der Emsstraße bemerkten am Montag, 13. Dezember, gegen 13.10 Uhr, dass an der Haustür gehebelt wurde. Als sie nach dem Rechten sahen, liefen zwei unbekannte männliche Personen in Richtung Stadtmitte davon. Einer der Täter war etwa 30 Jahre alt, zirka 1.85 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und wirkte südländisch. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war er unter anderem mit einer schwarzen Mütze. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hatte eine normale bis kräftige Statur. Auch er wirkte südländisch und hatte kurze dunkle Haare. Wer hat die Männer auf ihrer Flucht beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch online das Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

