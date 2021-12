Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bagger beschädigt

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Ein Bagger, der im Tagebaurandgebiet an der Niederstraße stand, wurde am Dienstag, 14. Dezember, zwischen 2.15 Uhr und 3.45 Uhr, durch bislang unbekannte Personen beschädigt. Diese besprühten das Fahrzeug mit schwarzer Farbe und durchtrennten einen Schlauch. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

