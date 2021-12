Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hausfront und Pkw mit Farbe besprüht/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Ein Pkw, der vor einem Haus an der Straße An Fürthenrode parkte, wurde in der Nacht zum 12. Dezember (Sonntag) mit schwarzer Farbe besprüht. Auch die Außenfassade des Hauses, vor dem das Fahrzeug stand, wurde durch Farbe beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

