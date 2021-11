Kreispolizeibehörde Kleve

In der Zeit von Montag (15. November 2021) um 22.30 Uhr bis Dienstag (16. November 2021) um 07.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage an der Weyerstege in Kleve ein weißes Damenrad der Marke Giant. Vermutlich um den Transport des hochwertigen Damenrades zu ermöglichen, ließen die Unbekannten am Tatort eine Holztruhe und eine Sackkarre zurück. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und sucht nach dem Eigentümer der Holztruhe, die als sogenannte Aussteuertruhe angefertigt worden sein könnte. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

