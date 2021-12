Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad entwendet

Heinsberg-Randerath (ots)

Aus einer Garage an der Straße Himmerich stahlen unbekannte Täter, in der Nacht zum 13. Dezember (Montag) ein hochwertiges Pedelec. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde ein anders Fahrrad aufgefunden, welches die Täter offenbar zurückgelassen haben. Dieses wurde sichergestellt und Ermittlungen ergaben, dass es ebenfalls entwendet worden war.

