Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstähle

Heinsberg/Übach-Palenberg (ots)

In Heinsberg-Grebben, an der Karl-Arnold-Straße, wurden in der Nacht zu Montag (13. Dezember) mehrere Meter Kupferkabel gestohlen, die an der Gebäuderückseite einer Spielhalle angebracht waren. In Übach-Palenberg-Palenberg wurden an der Straße Heidberg ebenfalls mehrere Meter Kabel entwendet, die von einer Trafostation zu einem Baustromverteiler führten. Diese Tat wurde zwischen Freitag (10. Dezember) und Montag (13. Dezember) begangen.

