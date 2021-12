Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Bekleidungsgeschäft +++ Norden - Einbrüche in Café und Vereinsgebäude +++ Krummhörn/Jennelt - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Geschäft in Norden eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Neuen Weg zwischen 1 Uhr und 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft. Sie entwendeten Kleidungsstücke im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrags. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Neuen Weg wahrgenommen haben, um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbrüche in Café und Vereinsgebäude

Zwischen Sonntag und Montag kam es in Norden zu Einbrüchen in der Innenstadt. In der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 13.30 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Café am Marktpavillon ein und entwendeten unter anderem Spirituosen. In der Straße Am Alten Siel wurde außerdem in ein Gebäude eines Vereins eingebrochen. Das Gebäude befindet sich derzeit im Umbau und es wurden Baumaterialien gestohlen. Die Tatzeit ist zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn/Jennelt - Auto zerkratzt

In Jennelt wurde am Montag ein Auto zerkratzt. Unbekannte beschädigten zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr die Beifahrerseite eines Renault Mégane in der Straße Zur Neuen Schule. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell