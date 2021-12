Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Aurich/Wittmund (ots)

Wittmund/Esens - Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Die Polizei Wittmund hat am Dienstag einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Ein 20 Jahre alter Esenser steht im Verdacht, mehrere Brände in Esens gelegt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen zu drei Brandgeschehen, die sich in der Nacht zu Montag ereignet hatten, konnten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Wittmund den Tatverdächtigen ermitteln und am Dienstag festnehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass der 20-Jährige für weitere Brandstiftungen verantwortlich ist. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der 20-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Bei den drei Bränden in der Nacht zu Montag war unter anderem ein Auto auf einem Grundstück in Brand gesetzt worden. Nur das schnelle Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohn- und Geschäftshaus verhindern können. Zudem war ein Transporter neben einem Wohngebäude in Brand gesetzt worden sowie zwei Müllcontainer, die direkt an einem Wohnhaus abgestellt waren. Insgesamt war durch die drei Brände in der Nacht ein Sachschaden mindestens im fünfstelligen Euro-Bereich entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell