POL-AUR: Wiesmoor - Entlaufener Jungbulle

In Wiesmoor ist der Polizei am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein entlaufener Jungbulle gemeldet worden. Das mehr als 700 Kilogramm schwere Tier hatte auf einem Betriebsgelände einen Transportanhänger beschädigt und sich daraus befreit. Der zwei Jahre alte Bulle ließ sich nicht mehr einfangen. Die Polizei sperrte den Bereich vor Ort weiträumig ab. Auf seiner Flucht zerstörte der Bulle den Zaun eines Grundstücks in der Reithstraße und verhielt sich zunehmend aggressiv. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Da eine Betäubung nicht mehr möglich war, musste der hinzugerufene Tiermediziner das Tier schließlich auf einem Grundstück erschießen. Personen wurden nicht verletzt. Die Absperrmaßnahmen konnten gegen 17.30 Uhr aufgehoben werden.

