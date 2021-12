Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrer mit Streifenwagen kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Sie fuhren mit einem Funkstreifenwagen gegen 19 Uhr auf der Norddeicher Straße in Richtung Norddeich und hielten in Höhe Ostermarscher Straße vor einer Rot zeigenden Ampel an. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Citroen-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Streifenwagen auf. Der 22 Jahre alte Beamte und die 25 Jahre alte Beamtin im Streifenwagen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie sind vorerst nicht dienstfähig. Der Citroen-Fahrer blieb unverletzt. Es entstanden Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

