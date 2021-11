Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L151/Reinfeld

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, dem 17.11.2021 gegen 07:15 Uhr, kam es auf der L 151 von Trier kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte fuhr mit ihrem roten Ford in Richtung Hermeskeil. Kurz vor der Anschlussstelle Reinsfeld, kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der ihr entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen mit dem jeweils linken Außenspiegel zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt herrschte im Bereich der Unfallstelle sehr viel Verkehr, sodass davon ausgegangen werden muss, dass der Unfall von unbeteiligten Zeugen beobachtet werden konnte.

Hinweise erbittet die zuständige Polizeidienststelle Hermeskeil.

