Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifenstecher unterwegs!

Trier (ots)

Am Dienstag, 16.11.2021, wurden in den späten Abendstunden auf dem Parkplatz des FSV Trier-Tarforst in der Kohlenstraße vier Fahrzeuge beschädigt.

Als die Besitzer der Fahrzeuge am 17.11.2021 gegen 01.30 Uhr zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass jeweils alle vier Reifen zerstochen waren. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, unter der Rufnummer 0651/9779-5210, in Verbindung zu setzen.

