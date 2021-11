Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Diebstahl aus Umkleidekabine

Konz (ots)

Am 15.11.2021, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr fand auf dem Sportplatz in Konz ein Fußballspiel einer Auswahl des DFB-Stützpunktes Eifel und Kreis Trier-Saarburg statt. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit, um die persönlichen Gegenständer der Spieler aus einer unverschlossenen Spielerkabine zu entwenden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Konz(05601-9268-0) in Verbindung zu setzen.

